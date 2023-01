Puławy. Kandydat na dyrektora poprawczaka wybrany

Po rezygnacji Juliusza Krzaczkowskiego, od kwietnia zeszłego roku, wychowawczym ośrodkiem kierował pełniący obowiązki dyrektora Jacek Górczyński.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez zarząd powiatu puławskiego, który jest organem prowadzącym placówkę, jego umowa może obowiązywać maksymalnie do końca stycznia. W związku z tym w listopadzie ogłoszono konkurs, który miał wyłonić nowego dyrektora. Przystąpiło do niego dwóch kandydatów: wspomniany Jacek Górczyński oraz Dawid Gutek, który dotychczas pracował jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w lubelskich szkołach. Obydwaj spełnili wymagania formalne i przystąpili do etapu rozmów kwalifikacyjnych.

– Komisja konkursowa, po zapoznaniu się z zaprezentowanymi koncepcjami funkcjonowania MOW w Puławach po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami, w wyniku głosowania wskazała na Dawida Gutka – mówi Maciej Saran, rzecznik powiatu puławskiego.

Przypominamy, że wspomniana rezygnacja dyrektora Krzaczkowskiego była następstwem szokujących wyników kontroli, jaką w latach 2020-21 w placówce przeprowadziło kuratorium. Jak ustalono, wychowankowie ośrodka padli ofiarą zorganizowanej przemocy ze strony grupy agresywnych rówieśników. Jak wskazano w raporcie, dochodziło do zastraszania, poniżania, kradzieży, wymuszeń i rękoczynów.

Kontrolerzy zwracali uwagę również na lakoniczne protokoły dokumentujące najpoważniejsze zdarzenia, gdzie pomocy pobitym wychowankom udzielały wzywane na miejsce zespoły pogotowia ratunkowego. Po opublikowaniu wyników kontroli oraz ukazaniu się materiałów prasowych na ten temat, ówczesny szef MOW-u złożył wypowiedzenie oddając stery placówki Jackowi Górczyńskiemu.

Wkrótce nadzór nad ośrodkiem przejmie nowy dyrektor, Dawid Gutek. Wybór komisji czeka jeszcze na zatwierdzenie przez zarząd powiatu. Jeśli zostanie on zaakceptowany, nowy dyrektor otrzyma umowę o pracę. Jego pięcioletnia kadencja rozpocznie się 1 lutego.