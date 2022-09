Nowy kazimierski plan zagospodarowania "to mniejsze zło"?

Kazimierz Dolny to pod wieloma względami wyjątkowa gmina. Jednym z jej wyróżników jest to, że ciągle obowiązuje w niej plan zagospodarowania sprzed blisko 20 lat. W wielu obszarach nijak ma się on do aktualnego zapotrzebowania zarówno na działki budowlane, jak i klarowne warunki zabudowy tych już istniejących. Brak nowego planu skutecznie utrudnia rozwój nowej zabudowy, zwłaszcza w podmiejskich wioskach takich jak Cholewianka, Jeziorszczyzna, Okale i Mięćmierz.

Przełom miał nastąpić pod koniec zeszłego roku, kiedy to kazimierscy radni przyjęli nowy plan zagospodarowania. Dokument ten z powodu licznych zastrzeżeń został jednak w całości uchylony przez wojewodę. Dlatego przez ostatnie miesiące urzędnicy wraz z zatrudnionymi przez nich planistami starali się dostosować nowy plan do wytycznych wojewódzkiego nadzoru. Uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje, a w środę zajęto się nim na sesji.

Daleko do doskonałości

Samorządowcy z gminy Kazimierz Dolny nie kryją, że nowy plan ma swoje wady i będzie potrzebował poprawek. Ale widmo jego odrzucenia, co wiązałoby się z rozpoczęciem całej procedury od początku, przekonało większość z nich do podniesienia rąk za jego przyjęciem.

– Czy ten plan jest zgodny ze studium? Mam wątpliwości, że nie do końca. Jesteśmy jednak w takiej sytuacji, ta procedura trwa już tak długo, że musimy rozważyć sprawę mniejszego zła. Jeśli będziemy przeciągać te procedury w nieskończoność, to jak długo mieszkańcy będą czekać na ten plan? Ja mam wielkie wątpliwości, co do tego dokumentu, ale zagłosuję za tym, żeby go przepchnąć. Za dużo czasu już na to straciliśmy – mówił radny Ryszard Rybczyński.

Podobnego zdania była radna Magdalena Sapała. – Im szybciej ten plan wejdzie w życie, tym szybciej będzie można nanieść potrzebne zmiany – zauważyła.

Żeby nie oszpecić

Krytycznie do nowego planu odnosił się radny Leszek Dołęga. – Zwracałem uwagę na komisjach wskazując tereny, gdzie plan jest niezgodny ze studium. To wszystko jak grochem o ścianę. Zgadzam się z tym, że moglibyśmy uchwalić nawet niedoskonały plan, ale pod warunkiem, że nie będzie w nim zapisów, które pozwolą oszpecić Kazimierz. Dlatego apelują o głos przeciw – przekonywał samorządowiec.

Uwagi do planu miał również radny Janusz Kowalski, którego zdaniem "daleko narusza on studium", a jednocześnie nie wypełnia nadzorczych zaleceń.

Do dyskusji nad uchwałą dopuszczono także obecnych na sali mieszkańców, w tym przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń.

– Jeśli nowa zabudowa pojawi się 40 metrów w linii prostej od baszty to będzie gwałt na krajobrazie. Sam Urząd Miasta stoi na działce zabudowy mieszkaniowej. Takich błędów odnajduję coraz więcej. Przy Wąwozie Okalskim są duże nieścisłości ze studium – wymieniała Romana Rupiewicz z Genius Loci, krytykując także zbyt wysoką w jej ocenie intensywność zabudowy w centrum Kazimierza. Mieszkanka próbowała nakłonić radnych do odrzucenia nowego planu w całości i uwzględnienia uwag złożonych przez lokalne stowarzyszenia, jak GL, czy Pola Miejskie.

Jednomyślności nie było

Do zgłaszanych zastrzeżeń odniósł się też zastępca burmistrza, Bartłomiej Godlewski. – Wszystkie zmiany, jakie wprowadziliśmy do planu są zgodne z rozstrzygnięciem wojewody. Innych nie wprowadzaliśmy. Nie zmieniliśmy niczego w Wąwozie Okalskim, a w przypadku Esterki nowy plan jest bardziej restrykcyjny od poprzedniego. Wcześniej na tej działce można było zrobić wszystko, na co zgodziłby się konserwator. My te prawa w nowym projekcie ograniczamy – tłumaczył.

Ostatecznie za przyjęciem nowego planu opowiedziało się 10 radnych, przy 2 głosach sprzeciwu (zgłosili go Janusz Kowalski i Leszek Dołęga) oraz 3 nieobecnych. Żeby nowe zapisy planistyczne zaczęły obowiązywać, uchwała musi się uprawomocnić. Stanie się to tylko wtedy, jeśli tym razem nie zostanie uchylona przez nadzór wojewody.