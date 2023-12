Kazimierz zaprasza na świąteczny jarmark. To już w sobotę

Licznik Geigera na własny użytek – zastosowania i praktyczne porady

Licznik Geigera to urządzenie, z którego można korzystać na własny użytek. Służy ono do realizowania pomiarów poziomu promieniowania jądrowego. Przeprowadzanie takich pomiarów to doskonały pomysł, ponieważ zbyt duża ilość promieniowania może mieć bardzo negatywny wpływ na stan naszego zdrowia. Jakie są dokładne zastosowania licznika Geigera? W poniższym artykule dokładnie odpowiadamy na to pytanie oraz przedstawiamy różne cenne porady. Zapraszamy do lektury.