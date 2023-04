W Kazimierzu Dolnym zdecydowali na co przeznaczą pieniądze z budżetu obywatelskiego

Od 11 do 31 marca trwało głosowanie na cztery projekty zgłoszone do kazimierskiego budżetu obywatelskiego. W tym czasie w konsultacjach wzięło udział zaledwie 140 osób. Największe poparcie, ponad 42 proc., uzyskało doposażenie gabinetu rehabilitacji w budynku SP ZOZ przy ul. Lubelskiej. Na ten projekt swoje głosy oddało 59 mieszkańców. Zgodnie z wolą autora wniosku, miasto Kazimierz ma zakupić nowy sprzęt, którego zadaniem ma być skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi oraz poszerzenie zakresu usług rehabilitacyjnych.

Co dokładnie trafi do gabinetu - tego kazimierscy urzędnicy jeszcze nie wiedzą. - Szczegóły dotyczące zakupów nie zostały określone we wniosku. Przed podjęciem decyzji będziemy musieli skonsultować to z pracownikami SP ZOZ, by ustalić zakres zapotrzebowania - mówi Bartłomiej Godlewski, z-ca burmistrza Kazimierza Dolnego. Zgodnie z regulaminem BO, zadanie wskazane głosami mieszkańców musi zostać wykonane do końca roku.

Zwycięski projekt wyczerpie całą pulę, czyli 40 tys. zł, co oznacza, że pozostałe pomysły pieniędzy nie dostaną. Drugie miejsce i 47 głosów zdobył projekt "odkrywajmy razem świat" (montaż zabawek edukacyjnych), trzecie miejsce i 30 głosów uzyskała studnia głębinowa i kontynuacja nasadzeń zieleni, a na czwartym z 3 głosami znalazło się uzupełnienie istniejącego placu zabaw przy ul. Browarnej.