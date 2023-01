Kierowca skody w areszcie. Po wypadku próbował uciekać

Do zdarzenia doszło we wtorek, 10 stycznia, na drodze powiatowej z Końskowoli do Celejowa. Kierujący skodą poruszał się w kierunku tej pierwszej miejscowości. W pewnym momencie zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z jadącą w przeciwną stronę kią.

Kierująca autem kobieta z gminy Wąwolnica trafiła do szpitala. Sprawca nawet nie próbował udzielać jej pomocy. Tuż po wydostaniu się ze skody, postanowił uciec. Zatrzymał go inny kierowca, a następnie przekazał go w ręce policji.

Na miejscu okazało się, że 57-latek jest pijany. Badanie potwierdziło ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Na jaw wyszło również, że to nie pierwszy raz, kiedy mężczyzna wsiadł za kierownicę w takim stanie. Za podobne występki w przeszłości siedział w więzieniu. Miał również dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, do którego się nie stosował.

W piątek, 13 stycznia, Sąd Rejonowy w Puławach 57-latka aresztował na 2 miesiące. To jeszcze nie kara, a jedynie środek zapobiegawczy. Jak informuje kom. Ewa Rejn-Kozak, rzecznik puławskiej policji, mężczyzna podejrzany o spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia, będzie odpowiadał w warunkach recydywy. W tej sytuacji grożą mu poważne konsekwencje finansowe, a także więzienie.