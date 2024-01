Kierowcy tutaj ryzykują. Radni chcą zmian na Kołłątaja

Z powodu złej widoczności połączonej z brakiem sygnalizacji świetlnej, skrzyżowanie ul. Pustej z ul. Kołłątaja nie należy do najbezpieczniejszych w Puławach. Mieszkańcy nadwiślańskiego osiedla zamiast kolejny raz wnosić o przestrzeganie zakazu zatrzymywania się i postoju, postanowili pójść o krok dalej. Jak wynika z interpelacji złożonej przez radnego Tomasza Kraszewskiego, nowa propozycja mówi o przekształceniu fragmentu ul. Kołłątaja na ulicę jednokierunkową.

We wniosku złożonym przez samorządowca nie ma precyzyjnego określenia zakresu tej zmiany poza ogólnym sformułowaniem "w kierunku hali targowej". Można przypuszczać, że chodzi o blisko 200-metrowej długości odcinek od skrzyżowania z ul. Pustą do ul. 3 Maja biegnącej wzdłuż wspomnianej hali. Pismo w tej sprawie skierowane zostało do prezydenta miasta, Pawła Maja, który najpewniej przekaże je do rozpatrzenia przez dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, Wiesława Stolarskiego.

Podczas ostatniej sesji problem z parkowaniem na zakazie oraz wynikającym także z tego powodu problemie złej widoczności mówił również radny Mariusz Cytryński. - Zakaz ten nie jest egzekwowany, a niektórzy kierowcy parkują już niemal na przejściu dla pieszych, co jest bardzo niebezpieczne - stwierdził. W jego ocenie źródłem problemu jest niewystarczająca ilość miejsc postojowych przy hali targowej oraz niefortunna lokalizacja tego obiektu.

Decyzji o ewentualnej zmianie organizacji ruchu na wskazanym odcinku ul. Kołłątaja na razie nie ma. Z wypowiedzi dyrektora ZDM-u na sesji można wnioskować, że nie jest zwolennikiem takiego rozwiązania.

- Organizacja ruchu w tym miejscu jest właściwa, natomiast kilka samochodów faktycznie parkuje nielegalnie, co utrudnia przejazd przez ulicę - powiedział radnym dyrektor Stolarski, uznając, że dodatkowe zakazy tej sytuacji nie poprawią, a mogą jeszcze bardziej utrudnić poruszanie się w tej części miasta.

Odpowiedź na złożoną interpelację ma zostać udzielona w ciągu najbliższych tygodni. Szanse na jednokierunkowość na Kołłątaja na razie wydają się niewielkie. Być może ZDM zaproponuje alternatywę, która poprawi bezpieczeństwo zarówno na skrzyżowaniu z Pustą, jak i w jego najbliższym otoczeniu.