Klub świętuje stulecie istnienia. Na urodziny przyjedzie Legia

Wisła Puławy to jeden z najstarszych polskich klubów sportowych. Powstał w 1923 roku z inicjatywy uczniów ówczesnego gimnazjum im. A. J. ks. Czartoryskiego. Na stulecie puławski klub organizuje specjalne, jubileuszowe wydarzenie, które odbędzie się w piątek, 8 września. Tego dnia już od godz. 16 przy stadionie na kibiców będzie czekała strefa relaksu z foodtruckami, muzyką, dmuchańcami, balonami oraz animatorami dla dzieci. Pojawią się również stoiska z jubileuszowymi gadżetami: szalikami, koszulkami, chorągiewkami itp.

O godz. 18:30 najważniejszy punkt uroczystości - początek meczu z wicemistrzami Polski, drużyną Legii Warszawa. Ta ma wystąpić w swoim podstawowym składzie, nie licząc zawodników powołanych na mecze poszczególnych reprezentacji piłkarskich. Będzie to już kolejne spotkanie tych drużyn po pucharowej potyczce w sierpniu 2017 roku, które zakończyło się wysokim zwycięstwem gości ze stolicy (1:4).

- Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w obchodach stulecia tak zasłużonej dla regionu drużyny, jaką jest Wisła Puławy - powiedział Marcin Herra, wiceprezes Legii, podkreślając zaangażowanie stołecznego klubu w relacje z fanami z różnych stron kraju. -

Piłka nożna to coś więcej, niż gra. To wspólnota, emocje i dziedzictwo - przypomniał.

- Mecz uświetniający nasz jubileusz z tak znakomitym przeciwnikiem jak Legia to ogromna duma i zaszczyt. To nie tylko wydarzenie sportowe, ale przede wszystkim okazja do podziękowania kibicom za ich wsparcie przez te wszystkie lata - ocenił Piotr Owczarzak, prezes puławskiej Wisły.

Strefa kibica przy puławskim stadionie będzie czynna w godz. 16-22. Bilety na to wydarzenie są już w sprzedaży w cenie 49 i 35 zł (w kasach oraz internecie). Posiadacze karnetów spotkanie z Legią obejrzą za darmo. Organizatorzy liczą na sprzedanie całej puli, czyli ponad 3,8 tys. wejściówek. Jeśli zapełni się także sektor VIP, mecz może obejrzeć nawet 4 tysiące fanów. Ze sprzedaży wyłączono klatkę dla gości wykorzystywaną w meczach ligowych. Kasy biletowe mają być otwarte od godz. 11 do 15.

Piątkowy mecz nie kończy jubileuszowych wydarzeń. Jesienią planowane są gale, podczas których puławscy działacze chcą uhonorować m.in. ikony klubu - piłkarzy z najwyższą liczbą występów. Więcej o tej inicjatywie dowiemy się najpewniej w przyszłym miesiącu.