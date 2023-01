Kolizja w Starym Pożogu. Za kółkiem pijany bez prawa jazdy

Do zdarzenia doszło dzisiaj o godz. 17:15 na drodze powiatowej z Końskowoli do Celejowa. Kierujący skodą 57-latek z gminy Końskowola z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w jadącą w przeciwną stronę kię. Za jej kierownicą siedziała 57-latka z gminy Wąwolnica. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Kobietę z obrażeniami ciała przewieziono do szpitala. Na obserwację zostawiono w nim również sprawcę zdarzenia.

Okazało się, że mężczyzna jest pijany. Badanie wykazało, że ma 2,2 promila alkoholu w organizmie. Nie był to jednak jedyny powód, dla którego nie powinien brać kluczyków do rąk. Za podobne przewinienia w przeszłości miał sądowy, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 57-latek nic sobie jednak z tego nie robił. Wkrótce czeka go kolejne spotkanie z wymiarem sprawiedliwości. Tym razem konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze. Za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu grozi wysoka grzywna, a także kara pozbawienia wolności.

Na miejscu pracują służby. Przejazd przez Stary Pożóg jeszcze przez pewien czas może być utrudniony.