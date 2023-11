Konflikt w Kazimierzu. Urzędnik podszył się pod radnego?

Tymczasem GIOŚ nie mając zamiaru fatygować się do Kazimierza, by zweryfikować zgłoszenie, scedował sprawę na poziom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. Ten z kolei o zajęcie się nią poprosił burmistrza Kazimierza, Artura Pomianowskiego. Gmina kontrolą nie potwierdziła podejrzeń autora donosu. Do WIOŚ na początku października dotarło pismo informujące o tym, że "okoliczności przedstawione w zgłoszeniu nie potwierdziły się", a przedmiotowego zgłoszenia, "według pozyskanych informacji", nie dokonał Janusz Kowalski.

Po co ktoś miałby podszywać się pod radnego, by angażować inspektorów środowiska do zmyślonego zagrożenia? Odpowiedzi na to pytanie na razie nie znamy, ale puławska prokuratura ustaliła podejrzanego. To wspomniany wyżej z-ca burmistrza Kazimierza, Bartłomiej Godlewski (zgodził się na podawanie pełnego nazwiska).