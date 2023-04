Końskowola miastem od 2025? Jest zgoda rady

Radni gminy Końskowola zobligowali wójta do złożenia wniosku o przywrócenie praw miejskich, dbając jednocześnie o to, by żeby nie doszło do tego zbyt wcześnie. Zgodnie z wolą "Zielonego Powiśla" prawa miejskie powinny być odzyskane po zakończeniu obecnej, przedłużonej kadencji samorządu (fot. rs)