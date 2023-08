Kurów miastem? Radni postawili pierwszy krok

Jednym z tragicznych skutków nieudanego Powstania Styczniowego było wzmożenie carskich represji w polskich miastach, w tym masowe cofanie ich praw - czyli degradacja do roli wiosek i osad. Taki los spotkał m.in. położony w powiecie puławskim Kurów, który miastem był przez 427 lat. Utraconych praw nie odzyskał do dzisiaj, ale jest na dobrej drodze, by tę historyczną niesprawiedliwość naprawić.

Na początku sierpnia, podczas nadzwyczajnej sesji, kurowscy radni większością 11 głosów, opowiedzieli się za przeprowadzeniem społecznych konsultacji w tej sprawie. Z obecnych na sali nikt nie był przeciw. Od głosu wstrzymał się jedynie radny Jan Woźniak. Uchwała, która jest pierwszym krokiem w kierunku powrotu miejskości Kurowa została zatem podjęta.

Na jej podstawie wkrótce wydrukowane zostaną karty z pytaniem o poparcie lub brak poparcia dla inicjatywy przywrócenia praw miejskich. Konsultacje oficjalnie mają rozpocząć się podczas zaplanowanych na sobotę, 12 sierpnia, gminnych dożynek. Wójt Arkadiusz Małecki zapewnia, że pojawi się również możliwość elektronicznego wypełnienia ankiety (dla posiadaczy podpisu elektronicznego). Kurowscy samorządowcy dla zwiększenia frekwencji mają zamiar wykorzystać także nadchodzące, październikowe wybory, które mogą być połączone z konsultacjami.

Odpytywanie mieszkańców ma zakończyć się w listopadzie. Jeśli większość ankietowanych opowie się za przywróceniem praw, radni najpewniej posłuchają tego głosu i podejmą uchwałę pozwalającą urzędnikom na złożenie oficjalnego wniosku do ministerstwa spraw wewnętrznych. Podjęcie tego kroku przed końcem marca przyszłego roku daje realną szansę na odzyskanie statusu miasta już w styczniu rok 2025.