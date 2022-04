Lubelskie. To już przestało być śmieszne. Strażacy wyjeżdżają non stop

Co na obiad? Lubelskie kaszą stoi. Sprawdzone przepisy

Zaglądamy do książki „Kulinarne skarby Ziemi Janowskiej” z dwóch powodów. Po pierwsze: Janów Lubelski jest kulinarną stolicą potraw z kaszy. Po drugie: rokrocznie towarzyszymy festiwalowi „Gryczaki”, poznając coraz to nowe potrawy z kaszy, które są zdrowe i pyszne. Do janowskich receptur dorzucamy przepisy z całego regionu.