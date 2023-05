Maturzyści z Puław w dobrych nastrojach. "Na razie jest łatwo"

Matura to nie bzdura, ale wygląda na to, że tegoroczne egzaminy nie sprawiają większych trudności abiturientom. Byli uczniowie II LO w Puławach, jednej z najlepszych szkół średnich w mieście przyznają, że są dobrej myśli. O opinię zapytaliśmy ich we wtorek tuż po zakończeniu testów z rozszerzonego angielskiego.

- Egzamin nie był łatwy, ale uważam, że do napisania. Na pewno dużo trudniejszy i bardziej wymagający od podstawy, ale czuję, że poszło mi dobrze. Jestem zadowolony - przyznaje Maciej Rajski z II LO w ZSO nr 1 im. KEN.

- Mi też poszło dobrze. Bardziej obawiam się matury ustnej z polskiego i rozszerzonej fizyki - dodaje Kacper Grobel z tej samej szkoły. Według jego oceny, zadania z matematyki, którą maturzyści zdawali w poniedziałek również nie były zaskakujące. - Moim zdaniem były bardzo łatwe, więc liczę na wysoki wynik - dodaje. Podobnego zdania ich kolega Tomasz. - Na razie jest łatwo. Trudniejsza na pewno będzie fizyka - uważa nasz rozmówca.

Tegoroczne matury zakończą się 23 maja. Wyniki mają zostać ogłoszone 7 lipca.