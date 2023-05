Młodzież bawiła się w porcie. Święto Koloru w Puławach [zdjęcia, wideo]

To już kolejna edycja Święta Koloru - jednej z ulubionych plenerowych imprez dzieci i młodzieży, które mają wtedy okazję bezkarnie posypywać się farbującymi proszkami. Co 30 minut serwujący kolejne utwory DJ zachęcał do kolejnych wyrzutów farb bazujących na naturalnych substancjach (typu mąka ziemniaczana).

Organizatorzy zadbali o to, żeby nikt nie wrócił do domu w czystym ubraniu. Do zabawy zachęcały m.in. tzw. bazooki CO2, czyli dysze, które pod ciśnieniem wypuszczały na bawiących się kolorowy dym.