Młodzieżowe rady także poza Puławami? Wpłynęły petycje

Autorem wszystkich petycji dotyczących zawiązania młodzieżowych rad jest ta sama osoba, Patryk Janusz Król z Brodnicy w województwie kujawsko-pomorskim. Jak argumentuje, utworzenie rad pozwoliłoby miejscowej młodzieży „zyskać realny wpływ na tworzenie prawa na szczeblu lokalnym”.

– Młodzież będzie miała szansę rozwinąć umiejętności i kompetencje w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu lokalnego samorządu, jego problemach i wyzwaniach, a także będzie stanowiło to wprowadzenie i motywację do większej aktywności obywatelskiej – przekonuje Król.

W powiecie puławskim od lat działa już Młodzieżowa Rada Miasta Puławy. Czy możemy spodziewać się tworzenia kolejnych gremiów tego rodzaju, także w mniejszych ośrodkach?

– Jeśli taka petycja do nas wpłynęła, to będziemy musieli się zastanowić na tym tematem i ją rozpatrzeć. Osobiście uważam, że idea młodzieżowych rad będzie trudna do zrealizowania w gminach borykających się z odpływem młodych ludzi – mówi Jan Gędek, wójt gminy Janowiec. – Decyzję w tej sprawie zostawiam radnym naszej gminy.

Nad tym, czy dorośli radni zyskają młodszych kolegów, zastanowią się także samorządowcy z Końskowoli.

– W tym miesiącu wójt spotka się z dyrektorami szkół. Będzie to okazja do rozmowy także na temat Młodzieżowej Rady Gminy. Petycją, która do nas wpłynęła w tej sprawie zajmą się również radni – informuje Krzysztof Bartuzi, sekretarz gminy Końskowola.

Samorządowcy z gmin, do których wpłynęły propozycje, na razie ich nie odrzucają. Zgodnie z procedurą, petycjami w najbliższym okresie zajmą się właściwe komisje. Lokalne władze będą konsultować się w tej sprawie także z dyrektorami szkół oraz samorządową administracją. O wynikach tych ustaleń będziemy informować.