MOSiR wkrótce bez dyrektora. Konkurs do powtórki

Wygląda na to, że puławski MOSiR przez pewien czas będzie musiał obyć się bez dyrektora. Umowa Andrzeja Śliwy, który kierował tą jednostką od stycznia 2021 roku, właśnie się kończy. Zgodnie z decyzją miejskich władz, ma go zastąpić nowa osoba wyłoniona w drodze konkursu. Na wyłonienie przyszłego szefa ośrodka sportu puławianie będą musieli jednak jeszcze chwilę zaczekać. Pierwszy konkurs nie przyniósł rozstrzygnięcia.

Przystąpiło do niego trzech kandydatów, z których formalne wymagania spełniło dwóch. Żadnemu z nich nie udało się jednak zaprezentować z najlepszej strony podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jak czytamy w uzasadnieniu braku wyboru zwycięzcy, żaden z zainteresowanych nie uzyskał minimalnej ilości co najmniej 10 punktów. - Wobec tego komisja zakończyła nabór nie wyłaniając kandydata do zatrudnienia - poinformował Ratusz.

Urząd Miasta w poniedziałek ogłosił nowy konkurs na dyrektora MOSiR-u. Czas na składanie dokumentów aplikacyjnych dla potencjalnych kandydatów mija 15 września. Wymagane jest m.in. wyższe wykształcenie, co najmniej pięcioletni staż pracy lub prowadzenia gospodarczej działalności oraz znajomość szeregu ustaw dotyczących finansów, samorządu, sportu, bezpieczeństwa imprez masowych itp.