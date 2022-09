Chodzi o budynek przy ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego 18 w Puławach. Jest warty ponad 5,5 mln zł i właśnie za taką kwotę od UMCS nieruchomość przejmie Muzeum Badań Polarnych.

Ale po kolei. Muzeum to zupełnie nowa instytucja, która na dobrą sprawę nie rozpoczęła jeszcze działalności. O powstaniu muzeum wiosną 2020 roku zdecydował sejmik województwa. To właśnie urząd marszałkowski wraz z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prowadzą instytucję. Obecnie muzeum mieści się w budynku przy ul. Czartoryskich. Znajdują się tam już zdjęcia polarnych krajobrazów, zorzy polarnej, mapy, skamieniałości z Sachalina i Wysp Kurylskich, fragmenty eskimoskiej odzieży, obrazy, materiały wideo, model nowej stacji polarnej, a nawet skuter śnieżny.

Z kolei przy ul. 4 Pułku Piechoty swoją filię ma UMCS. Powoli nadchodzi czas zakończenia tam zajęć ze studentami. Będzie tam muzeum.

Na taki krok zdecydowano się, bo dotychczasowa siedziba instytucji wymaga remontu mającego kosztować ok. 3 mln zł. – Koszty te związane są z koniecznością dostosowania budynku do potrzeb obiektu użyteczności publicznej poprzez m.in. usunięcie barier architektonicznych utrudniających dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie miejsc parkingowych dla odwiedzających, poprawę dostępu do nieruchomości, w tym transportu eksponatów – tłumaczy decyzję urząd marszałkowski.

Z kolei budynek filii UMCS ma gotową przestrzeń biurową, pomieszczenia na archiwa i aulę, gdzie mogą być prezentowane muzealne eksponaty. Nie bez znaczenia jest także parking na 33 samochody.

UMCS budynek sprzeda za wspomniane 5,5 mln zł. Samo muzeum ma wyłożyć 2,4 mln zł, a pozostałe pieniądze będą pochodziły z budżetu województwa. Do sprzedaży nie dojdzie szybko, bo przez najbliższe dwa lata muzeum będzie wynajmowało parter budynku UMCS.

Nadal otwarte jest pytanie o to, kiedy muzeum będzie działało „na pełnych obrotach”.