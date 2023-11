Muzeum zaoszczędzi na konserwacji zabytków

0 A A

(fot. MNKD)

Kauter, lampa UV, sprzęt fotograficzny - to część wyposażenia, jakie trafi do nowej pracowni konserwatorskiej Muzeum Nadwiślańskiego. Planowane zakupy to skutek otrzymania dotacji z resortu kultury.

