Nagrody i medale dla puławskich nauczycieli

Zza krat na europejskie salony? Jest nadzieja dla Karpińskiego

Istnieje szansa na to, że były poseł z Puław Włodzimierz Karpiński prosto z aresztu trafi do... Parlamentu Europejskiego. To jemu może przypaść w udziale mandat zwolniony przez Krzysztofa Hetmana, który wkrótce zostanie posłem na Sejm.