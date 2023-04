Najpiękniejsze palmy w Baranowie wybrane. Wygrały "Śniadowianki"

Mieszkańcy gminy Baranów chętnie kultywują wielkanocną tradycję i własnoręcznie tworzą dziesiątki palm, z których największe mają po kilka metrów wysokości. Na najbardziej utalentowanych autorów tych świątecznych dzieł sztuki co roku czekają nagrody ufundowane przez Gminne Centrum Kultury. W tym roku zwycięski zespół otrzymał dyplom oraz 500 zł. Drugi raz z rzędu wygrały "Śniadowianki".

- Nasza palma ma 3 metry wysokości. Jej przygotowanie zajęło nam dwa popołudnia. Korzystałyśmy głównie z barwinku, jęczmienia, owsa i czarnuszki, czyli materiałów naturalnych. Takich samych, z jakich palmy wiły nasze babcie i prababcie - mówi Małgorzata Jankowska z koła gospodyń w Śniadówce.

Przygotowanie konkursowej palmy łatwe nie jest. - To wymaga sporo pracy, dbałości o szczegóły i cierpliwości. Trzeba wcześniej zasiać zioła, kwiaty i odpowiednie zboża, pojechać do lasu, zebrać wszystko, uwić. My już mamy wprawę, więc idzie nam to dosyć szybko, ale żeby zasłużyć na zwycięstwo, musimy się postarać - tłumaczy nasza rozmówczyni. - Oczywiście cieszymy się z pierwszego miejsca. Dla każdej z nas jest to duża satysfakcja - dodaje.

Drugie miejsce w kategorii zespołów ex aequo dla "Zagoździanek" z Zagoździa, KGW w Baranowie, "Kaolinek" z Baranowa oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wśród dorosłych artystów wygrała Adela Rybak przed Barbarą Łobacz i Angeliką Doktór. W kategorii dziecięcej tryumfowali wszyscy uczestnicy: Laura Łysiak, Oliwia Kobus, Kacper Kobus, Julia Jemioła, Dawid Jemioła i Lena Grzechnik.