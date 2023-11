Naprawią kazimierskie drogi. Jakie plany turystycznej gminy?

Na początku listopada burmistrz Kazimierza Dolnego pochwalił się na facebooku zdjęciami wyremontowanej, równej jak stół, drogi w miejscowości Okale. Niestety, jak dobrze wiedzą kierowcy korzystający na co dzień z lokalnych dróg w tej gminie, ich jakość nadal pozostawia wiele do życzenia. Asfalt na niektórych odcinkach "pamięta" czasy Polski Ludowej, względnie - początki lat 90-tych XX wieku. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda tam, gdzie asfaltu nie ma w ogóle, a nawierzchnię tworzy zużyta trylinka (np. na Słonecznej).

Na szczęście, w przyszłym roku, gminę czeka cały szereg drogowych inwestycji. O tej najważniejszej już wspominaliśmy. Powiat puławski zainwestuje w główną arterię Kazimierza, ciąg ulic: Puławska, al. Kazimierza Wielkiego i Tyszkiewicza. Wylotówka w stronę Puław i Warszawy zostanie gruntownie przebudowana, w czym pomoże 13-milionowa dotacja.

W ostatnich dniach kazimierscy radni otrzymali listę przeznaczonych do remontu dróg gminnych. Jak wynika z tego dokumentu, drogowcy w przyszłym roku będą mieli co robić. Ciężki sprzęt powinien pojawić się m.in. na ul. Podzamcze, ul. Krakowskiej, na drodze Skowieszynek-Rzeczyca, w Witoszynie oraz na drodze z tej wioski do Wierzchoniowa, a także w Zbędowicach.

- Przygotowaliśmy ambitny budżet, który uwzględnia otrzymane dotacje na drogi, m.in. z Polskiego Ładu. W przyszłym roku kładziemy duży nacisk na tego rodzaju inwestycje - mówi Bartłomiej Godlewski, z-ca burmistrza Kazimierza Dolnego.

Część radnych nie kryje jednak, że wybór odcinków nie jest ich zdaniem optymalny. - Widać, że idą wybory, więc będą budowane drogi, co jest oczywiście dobrą wiadomością. Szkoda tylko, że część z tych zadań jest całkowicie zbędna. Drogi należy robić na miarę XXI wieku, ale pieniądze gminy powinny być wydawane racjonalnie - ocenia kazimierski samorządowiec, Janusz Kowalski.

O tym, jak będzie wyglądać ostateczna lista dróg do przebudowy zdecydują radni. Projekt całego budżetu na 2024 rok najpewniej zostanie przyjęty pod koniec roku.