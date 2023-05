Nauczyciele z Puław chcą nadążać za technologią

„Być na czasie – czas na TIK”: to tytuł konferencji, której celem było przybliżenie nauczycielom zagadnień związanych z aktualnymi trendami w edukacji. TIK oznacza technologie informacyjno-komunikacyjne. Wydarzenie, które odbyło się w puławskiej mediatece zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 11. O najważniejsze tezy spotkania zapytaliśmy wicedyrektor tej placówki, Beatę Kryczkę-Tarkę.

– Najważniejsze jest zachowanie balansu w korzystaniu z nowych technologii. Nie chodzi o to, żeby rzucać się, mówiąc kolokwialnie, na wszystko, co jest obecnie dostępne. Nauczyciele powinni orientować się w nowoczesnej edukacji, ale nie powinni czuć dyskomfortu wynikającego z poczucia, że nie opanowali wszystkiego i nie nadążają za współczesnością. Mogą wybrać sobie kilka sprawdzonych narzędzi i posługiwać się nimi, by lekcje były ciekawe i przyjemne na uczniów – tłumaczy nasza rozmówczyni.

Jak wynika z rozmów z nauczycielami, okresem, który wymusił nadrobienie technologicznych zaległości była pandemia. Okres, w którym pedagodzy musieli przestawić się na nowe tory i zacząć szerzej używać cyfrowych narzędzi. Według prelegentów puławskiej konferencji, nowej technologii i przyszłości, która jest z nią związana nie należy się obawiać.

– Udowadniamy dzisiaj, że nauczyciel jest i pozostanie potrzebny, bo za każdą technologią stoi człowiek – podkreśla wicedyrektor SP nr 11.

W spotkaniu uczestniczyło 85 osób oraz 12 prelegentów, głównie z Puław, ale także z Warszawy i Czech.

Uczestnicy konferencji mieli okazję m.in. przetestować gogle 3D nowej generacji i „zanurkować” dzięki nim w oceanie. To przykład możliwości zastosowania technologii na lekcjach przyrody, biologii, czy geografii.

– My dzisiaj pokazujemy taką lepszą, wirtualną rzeczywistość, która odznacza się głębszą immersją. Mamy tutaj na przykład nurkowanie w głębinach Rowu Mariańskiego z latarką, gdzie szukamy stworzeń, ukwiałów. Możemy nurkować z meduzami w pełnej interaktywności. Inny program pozwala na rysowanie w przestrzeni. Można chodzić po pomieszczeniu z wirtualnym pędzlem i tworzyć obrazy trójwymiarowe. Uczymy również kodowania, w tym projektowania aplikacji, które mogą uzyskać zastosowanie w edukacji – wymienia Marcin Wolski z firmy Edukacja 3.0.

Nauczycieli-bibliotekarzy mogły zainteresować z kolei możliwości prowadzenia lekcji bibliotecznych w mediatece.

– Ze szkołami współpracujemy od wielu lat, ale dzięki naszej nowej siedzibie, tę współpracę możemy rozwijać. Obiekt pozwala na jednoczesną obsługę czytelników oraz organizację spotkań, w tym wykorzystanie dostępnego sprzętu multimedialnego dla różnego typu zajęć i konferencji – mówi Katarzyna Kuciara z Biblioteki Miejskiej w Puławach. – Tak naprawdę to zupełnie nowa przestrzeń, także dla nas. Cały czas ją poznajemy.