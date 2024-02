Niezwykły świat skamielin. Pokażą rośliny sprzed milionów lat

Kiedy szumiały sekwoje - to tytuł wystawy paleontologicznej w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej w puławskim Pałacu Czartoryskich, która pokaże wydobyte na terenie powiatu puławskiego skamieliny z okresu kredy. Ich wiek szacowany jest na ok. 70 mln lat.

Podczas wystawy pokazane zostaną niezwykłe eksponaty, skamieniałości roślinne wydobyte z dawnego dna morskiego okresu górnej kredy u schyłku mezozoiku. Z czasów, kiedy na Ziemi żyły dinozaury. Wspomniane morskie dno miliony lat temu znajdowało się znacznie bliżej, niż dzisiaj. Wody pokrywały ogromne obszary "naszego kraju" sięgając lubelskiego Roztocza. Świadczą o tym m.in. skały osadowe, które odsłoniły kamieniołomy z okolic Kazimierza Dolnego i Nasiłowa.

- Z tych kamieniołomów pochodzą prezentowane na wystawie okazy - pisze jej organizatorka, Hanna Pawłowska. Co dokładnie udało się wydobyć? - To fragmenty drewna i gałązek drzew iglastych, które ze względu na zawartość żywicy rozkładały się w wodzie wolniej, niż fragmenty drzew liściastych - tłumaczy miłośniczka przyrody. Co ciekawe, niektóre kawałki drewna noszą ślady żerowania małży morskich.

Otwarcie wystawy zaplanowano dzisiaj, 13 lutego, o godz. 17. Oglądać będzie można ją codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. Wstęp wolny.