Nowa droga do hospicjum. Trzy oferty do przetargu

Jedyną nową drogą, jaka w tym roku powstanie w Puławach będzie odcinek od istniejącego już fragmentu za skateparkiem do położonego nieopodal hospicjum. Obecnie prowadzi tam utwardzony fragment od ul. Wróblewskiego oraz leśny, szutrowy, który częściowo biegnie przez las. Ten pierwszy pozostawiony zostanie bez zmian. Drugi czeka kompleksowa przebudowa.

Dojazd do placówki zapewni nowy odcinek drogi o długości ok. 250 metrów (z kostki). Projekt zakłada odwodnienie oraz nowe oświetlenie (10 latarni z lampami LED). Zbudowane zostaną również zatoki z ponad 20 miejscami postojowymi. Całe zadanie będzie wiązało się z wycinką ok. 20 drzew, w tym wielu dębów szypułkowych. Na ich miejsce pojawią się nowe w podobnej liczbie, a także buki i graby. Zgodnie z dokumentacją, posadzonych zostanie również ponad 290 krzewów, 700 bylin i blisko 130 pnączy.

Do przetargu swoje oferty przysłały 3 przedsiębiorstwa. Najdroższą z nich złożyło lubartowskie PRD. Spółka zaproponowała ponad 1,6 mln zł przy pięcioletniej gwarancji. Znacznie większe szanse na umowę z Zarządem Dróg Miejskich w Puławach mają dwaj pozostali oferenci: Art-Bruk z gminy Nałęczów (992 tys. zł) oraz Hydro-Bruk z gminy Kazimierz Dolny (981 tys. zł). Obydwie firmy udzieliły przy tym gwarancji sześcioletnich.

Niestety, żaden z oferentów nie zdołał zmieścić się w budżecie, jaki przygotowali miejscy urzędnicy. Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty, ZDM będzie musiał dołożyć co najmniej 81 tysięcy zł. Decyzja o tym, czy tak się stanie jeszcze nie zapadła. Alternatywnym rozwiązaniem byłoby ponowne rozpisanie przetargu. Bez względu na opcję, o ile uda się wyłonić wykonawcę, droga powinna być gotowa jeszcze w tym roku.

Przypominamy, że inwestycja przez długie lata nie była możliwa z uwagi na kwestie własnościowe. Leśne działki pomiędzy skateparkiem, SP nr 6 i hospicjum, należały do skarbu państwa. Blokowało to możliwości budowy nowej infrastruktury przez samorząd. Przełom nastąpił w lecie zeszłego roku, kiedy miasto otrzymało oczekiwaną darowiznę i weszło w posiadanie ziemi. Nowy odcinek drogi poprawi dojazd zarówno do hospicjum, jak i miejskiego skateparku.