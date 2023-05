Puławy. Nowa kostka, odwodnienie i zieleń. Kościuszki do przebudowy

Ulica Kościuszki z pewnością nie jest drogową wizytówką Puław. Stara, zapadnięta w wielu miejscach kostka, stojące po deszczu kałuże i wąskie, nierówne chodniki - tak wygląda jej stan obecny. Na szczęście wkrótce zajdą tutaj głębokie zmiany. Zgodnie z projektem, cały prawie 410-metrowy odcinek drogi, otrzyma nową nawierzchnię z kostki, odwodnienie, chodniki oraz zatoki postojowe i wjazdy na posesje. Zgodnie z życzeniem zarządu dróg, skrzyżowania z ulicami Dąbrowskiego i Sowińskiego zostaną wyniesione. Dodatkowo, na miejscu posadzone zostaną 3 drzewa i 420 krzewów.

Do przetargu ogłoszonego przez ZDM przysłano 3 oferty. Budżet zadania, wsparty rządową dotacją, wynosił ponad 3,3 mln zł. Takie pieniądze nie będą jednak potrzebne. Jeśli urzędnicy nie dopatrzą się błędów formalnych umowa najpewniej zostanie podpisana z konsorcjum puławskiego Wod-Gazu i PRD Puławy, które oczekują wynagrodzenia nieznacznie przekraczającego 2,5 mln zł. Ich konkurenci to puławski Budimer (2,7 mln zł) oraz najdroższy w tej stawce Art-Bruk z gminy Nałęczów (3 mln zł).

Prace mają potrwać niecałe 5 miesięcy, więc najpewniej zakończą się jesienią. To najdroższy remont ulicy, jaki zaplanowano w Puławach w tym roku.



