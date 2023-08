Nowości w Janowcu: bilet na inny zamek i pierwszy parkomat

Zamek w Janowcu od zamku w Iłży w linii prostej dzieli zaledwie 49 km. Zarządzający obydwoma zabytkami z Lubelszczyzny i Mazowsza w środę podpisali porozumienie o współpracy. Ta będzie polegała na wprowadzeniu wspólnego biletu w cenie 25 zł. Odwiedzający, którzy dotychczas kupowali osobne bilety na wymienione atrakcje turystyczne, płacili łącznie od 29 do 32 zł. Nowe, łączone bilety, można kupować jedynie przez internet.

- To pilotażowy program, który będziemy prowadzili do końca roku. Już teraz otrzymujemy wiele zapytań w sprawie tych biletów, więc myślę, że nawiązanie współpracy z Iłżą to strzał w dziesiątkę - mówi Izabela Adryszczyk, dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, do którego należy janowiecki zamek. Jak przyznaje nasza rozmówczyni, akcja "Łączą nas zamki" najpewniej będzie kontynuowana także w kolejnych latach.

W tym tygodniu odwiedzający zamek mieli okazję zauważyć także inny rodzaj nowości. Na zielonym terenie w pobliżu historycznej budowli pojawił się parkomat. To pierwsze urządzenie tego rodzaju, z którego korzysta MN. Koszt parkowania pozostawiono bez zmian - 10 zł za dzień (godz. 10-20).

- Dotychczas nie wszyscy goście przyznawali się, że parkują na naszym terenie, co przekładało się na dość niską ściągalność opłat. Liczymy na to, że parkomat ten problem rozwiąże - mówi dyrektor Andryszczyk.

Za obsługę urządzenia będzie odpowiadała zewnętrzna firma, która za zgodą zamawiającego może pobierać od potencjalnych niepłacących dodatkowe opłaty w wysokości 99 zł. Wszystkie wpływy z biletów trafią na konto muzeum.