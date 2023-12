Ten rok gmina kończy bez długu. A jak zapowiada się budżet 2024?

Dla liczącej ponad 12 tys. mieszkańców gminy wiejskiej położonej wokół miasta Puławy, przyszły rok zapowiada się pracowicie, a to za sprawą ponad 52 mln zł, które powinny zostać spożytkowane na różne przedsięwzięcia. Większość z tej sumy gmina przeznaczy na remonty dróg, m.in. w Gołębiu, Górze Puławskiej, Klikawie, Sosnowie, Leokadiowie, Polesiu, Smogorzowie, Anielinie, Janowie, Piskorowie, Kochanowie i Zarzeczu.

Pieniądze znalazły się również na kolejne lampy oświetlenia ulicznego m.in. w Jaroszynie oraz na modernizację świetlic w Tomaszowie, Piskorowie i Zarzeczu. Renowacji doczeka się kaplica w Polesiu (za 640 tys. zł), a ponad 1,8 mln zł powinno pozwolić na dokończenie budynku zaplecza szatniowo-świetlicowego przy stadionie w Górze.

W planach jest również doposażenie plenerowych siłowni i placów zabaw, np. w Borowej, Borowinie, Leokadiowie, Klikawie i Tomaszowie. Wśród innych zadań jest m.in. monitoring na parkingu przy cmentarzy w Górze, grill gazowy dla sołectwa w Tomaszowie, lustra drogowego w Smogorzowie i wielu innych. W ramach funduszu sołeckiego gmina wyda w nowym roku 960 tys. zł.

Budżet gminy będzie znacznie większy od tegorocznego. Dochody wzrosną z 70,2 do 92,1 mln zł, a wydatki z 84,5 do 111,7 mln zł. Deficyt sięgnie prawie 20 mln zł. Do jego pokrycia, nie licząc środków z nadwyżek z poprzednich lat, konieczna ma być emisja obligacji w kwocie 8 mln zł, co oznacza pojawienie się zadłużenia.

Dla Gminy Puławy to nowość. Na koniec roku 2023 dług gminy wynosi zero. - Nie możemy wykluczyć, że w przyszłym roku również tego zadłużenia nie będzie. Te 8 mln zł wpisaliśmy, jako czarny scenariusz. Nie znamy jeszcze sumy nadwyżki, jaką skończymy rok obecny - zauważa wójt Kamil Lewandowski.