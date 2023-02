Nowy prezes Zakładów Azotowych „Puławy”. Prosto od Jacka Sasina

To absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i studiów podyplomowych na Akademii Obrony Narodowej oraz SGH (audyt, rachunkowość). Czterdziestolatek posiada również dyplom MBA Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Marcin Kowalczyk do Puław trafił wprost z Ministerstwa Aktywów Państwowych, gdzie od dwóch lat pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego Jacka Sasina. Zanim trafił do resortu, był członkiem rady nadzorczej, a następnie zastępcą prezesa Agencji Mienia Wojskowego. W przeszłości pracował również jako menedżer w spółce PGE Energia Odnawialna S.A oraz wiceprezes Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego. W 2020 roku został wiceprezesem PGE Dystrybucja S.A. a jesienią awansował na szefa tej spółki. Kilka miesięcy później zrezygnował z posady przyjmując ofertę od ministra Sasina. Pracę w jego gabinecie połączył z zasiadaniem w radach nadzorczych dwóch spółek - PKP Cargo i PGE S.A. W lipcu zeszłego roku dołączył do rady nadzorczej PZU Życie.

Puławskie Azoty w piątek poinformowały również o powołaniu nowego wiceprezesa. Został nim Paweł Bryda. To radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. W ostatnich latach pracował dla PGE Dystrybucja, gdzie zaczynał jako inspektor do spraw zgodności, następnie został dyrektorem departamentu prawnego oraz dyrektorem biura zarządu. W przeszłości był związany ze spółkami komunalnymi w Świętochłowicach oraz Lubelskim Parkiem Naukowo - Technologicznym S. A.

Po ostatnich zmianach w skład zarządu puławskiego kombinatu chemicznego wchodzą: Marcin Kowalczyk (prezes), Paweł Bryda (wiceprezes), Justyna Majsnerowicz (wiceprezes), Jacek Janiszek (wiceprezes) i Andrzej Skwarek. Marcin Kowalczyk został również wiceprezesem Grupy Azoty S.A., czyli grupy kapitałowej, do której należą zakłady w Tarnowie, Kędzierzynie, Policach i Puławach.