Nowy raport o stanie Puław. Finanse, demografia, zieleń i rynek pracy

Lubelskie: 12-latek odgryzł koledze kawałek skóry czoła. Wcześniej dwa razy musiał zmienić szkołę

– Na początku myślałem, że może pies go ugryzł. To był szok. Widok nie do opisania – wspomina ojciec 13-latka, który trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami po bójce na boisku. Kolega odgryzł mu kawałek skóry czoła.