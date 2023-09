Obserwatorium wśród najlepszych modernizacji w kraju. Potrzebuje głosów

Znajdujące się w budynku dawnej wieży ciśnień powiatowe obserwatorium w zeszłym roku zostało pieczołowicie odrestaurowane. Otrzymało estetyczną, jasną elewację, a jego kopuła skrywająca sprzęt do obserwacji nieba została odnowiona i pomalowana. Wyremontowano również taras widokowy oraz wnętrza obiektu. Zamontowano m.in. fotowoltaikę, pochylnię dla niepełnosprawnych, system nagłośnienia, a plac przed wejściem wyłożono kostką. Koszt robót wyniósł ok. 900 tys. zł.

Remont został zgłoszony do konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego do spółki z Targami Pomorskimi. Inwestycja awansowała do finału tego plebiscytu rywalizując z 90 konkurentami o miano tytułowej "modernizacji roku". W konkursie biorą udział nowe i odnowione obiekty z różnych stron kraju, w tym zabytkowe dwory, biurowce, placówki medyczne, oświatowe, budynki użyteczności publicznej i wiele innych.

Jak dotąd puławskie obserwatorium otrzymało ponad 70 głosów, co tymczasowo wywindowało ten projekt na 20 miejsce w konkursie. O zwycięstwo łatwo nie będzie. Na prowadzącą obecnie inwestycję ze Szprotawy (urządzenia małej retencji) zagłosowało prawie 780 osób. Głosowanie potrwa do 27 września. Żeby pomóc Puławom należy wejść na stronę modernizacjaroku.org.pl a następnie rozwinąć listę z zakładki "finał-obiekty" i oddać głos. Link tutaj - konkurs.