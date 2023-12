Pod nastolatkiem załamał się lód. Chłopiec nie przeżył

0 A A

(fot. pixabay.com)

Nie żyje 15-latek który wpadł do wody, natomiast ojciec próbujący go ratować trafił do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować