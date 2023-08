Puławy: Zorza polarna już świeci, a za oknami - Antarktyda. Nowości w muzeum

Polarne muzeum codziennie przyciąga nowych zwiedzających. W maju otwarta została pierwsza stała wystawa poświęcona głównie przyrodzie Arktyki i Antarktydy oraz tamtejszym krajobrazom. Jednymi z pierwszych eksponatów były figury zwierząt zamieszkujących bieguny oraz sprzęt używany przez polskich polarników, jak śmigłowiec i skuter śnieżny.

Obecnie trwają przygotowania do otwarcia dwóch kolejnych wystaw. W ich ramach podłogi sal pokryto nawierzchnią imitującą spienione morze oraz kamieniste wybrzeże polarnego kontynentu. Na miejscu trwa montaż makiety polskiej stacji polarnej A. B. Dobrowolskiego, a także instalacji z pontonem użytkowanym w przeszłości przez polskich polarników. W muzealnym patio stanął natomiast nietypowy domek, który przed 30 laty służył badaniom arktycznego archipelagu - Ziemi Franciszka Józefa oraz północnej Grenlandii.

Warto zajrzeć również do byłej auli uniwersyteckiej, która dzisiaj zaczyna przypominać wnętrze polarnej stacji. Zmieniono jej kolorystykę, a okna oklejono fotogramami krajobrazu Antarktydy w skali powodującej złudzenie trójwymiaru. Pomysłowo wykorzystano również oryginalny świetlik kopuły przykrywającej pomieszczenie. Otrzymał on membranę imitującą zorzę polarną. Muzeum doczekało się również własnego szyldu na frontowej ścianie budynku, ale to jeszcze nie koniec zmian.

- Pomysłów mamy setki i cały czas ściągamy do Puław kolejne eksponaty. Pokażemy m.in. prawie 5-metrowej długości oryginalnie sanie, mapy i przykłady wyposażenia polskich polarników. Zakupimy gogle 3D pozwalające wirtualnie przenieść się za koło podbiegunowe. W przyszłym roku chcielibyśmy również zmienić elewację budynku dodając do niej charakterystyczne elementy iluminacji - mówi dyrektor placówki, Piotr Kondraciuk.

Mimo majowego otwarcia, muzeum nie działa jeszcze na pełną skalę, stąd atrakcyjne ceny biletów (8 i 5 zł). Placówka przyjmuje gości przez cały tydzień z wyjątkiem poniedziałków w godz. 10-16.