II LO to według "Perspektyw" najlepsze liceum w powiecie puławskim. W sobotę jego uczniowie, przyszli maturzyści bawili się na studniówce. Tradycyjnie w tym celu wykorzystano szkolne sale sportowe, które wcześniej udekorowano. Zanim dyrektor Agnieszka Czarnota poprowadziła poloneza, zgromadzeni obejrzeli pokaz pamiątkowych zdjęć i obejrzeli szkolną wersję "Familiady", w której licealiści wcielili się w swoich wychowawców oraz innych nauczycieli. Nie zabrakło również występów artystycznych - wokalnych i instrumentalnych. Na scenie utalentowani uczniowie wykonali m.in. "Moje jedyne marzenie" Anny Jantar.

- Studniówka to czas radości, wzruszeń i refleksji. To nie tylko poczatek odliczania dni do matury, to również moment dojrzewania młodych ludzi, ich pasji, radości, odpowiedzialności. Chciałabym z tego miejsca podziękować naszej wspaniałej młodzieży. Widać ile serca i pracy włożyliście w przygotowanie tego wspaniałego wieczoru. Dzieki waszej pracy, pomysłowości, ta studniówka stała się już wyjątkowa - mówiła przedstawicielka rady rodziców - organizatorów balu.

Kilka słów do młodzieży powiedziała także dyrektor Agnieszka Czarnota. - Zostało 78 dni do matury. Mam nadzieję, że naszą szkołę zapamiętacie jako miejsce wykorzystanych szans, zakorzenienia w wartościach, tradycjach, wszystkim tym co ważne. To tutaj zdobywaliście wiedzę, rozwijaliście talenty i zawieraliście przyjaźnie, które pozostaną na lata. Mam nadzieję, że zostanie ambasadorami naszej szkoły w Polsce i na świecie.

Bal rozpoczął polonez, który w dwóch turach zatańczyło około dwustu par. Po jego zakończeniu część uczniów zatańczyła walca, który zakończył oficjalną część wydarzenia.