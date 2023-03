Potrzebna pomoc dla Polaków z Ukrainy. Trwa akcja „Razem dla rodaków ze wschodu"

0 A A

Na Ukrainie mieszka wielu Polaków, którzy zachowują polski język i kulturę. Z myślą o nich organizowana jest charytatywna akcja, którą koordynuje puławskie stowarzyszenie. (fot. fot. Razem dla rodaków ze wschodu/FB)

Książki z polską literaturą, pluszaki, żywność o długim terminie przydatności, w tym słodycze - to wszystko trafi do paczek, które w maju pojadą na Ukrainę. Trafią do setek rodzin polskiego pochodzenia. Trwa akcja "Razem dla rodaków ze wschodu". Zbiórka trwa do końca marca.

