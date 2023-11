Mężczyzna nie mógł w to uwierzyć. Wygrał prawie 5 milionów złotych!

Puławianin do kolektury przychodził regularnie, zazwyczaj raz w tygodniu. Swojemu szczęściu postanowił pomóc także we wtorek, 7 listopada. Poprosił o 4 zakłady na chybił-trafił, które kosztowały 12,5 zł. Samego losowania Eurojackpot nie śledził. W środę rano znów pojawił się w punkcie, żeby sprawdzić czy wygrał.

- Sprawdziłam te numery w komputerze i okazało się, że się zgadzają. Nasz zwycięzca początkowo nie mógł w to uwierzyć. Był bardzo bardzo zaskoczony, przejęty i szczęśliwy. To jeden z naszych stałych bywalców - opowiada pracownica salonu gier Lotto przy Wróblewskiego 16D.

Puławianin otrzyma dokładnie 4 804 128,80 zł, do czego potrącony zostanie jeszcze podatek (10 proc.). - To najwyższa wygrana w historii naszego punktu. Działamy w tym miejscu dopiero od 1,5 roku - przyznaje nasza rozmówczyni.

Szczęśliwe liczby to: 26, 36, 43, 47, 49 oraz 4 i 7. W Puławach wylosowano niemal wszystkie (5+1), co dało wygraną drugiego stopnia. Do pełni szczęścia zabrakło jednej liczby. Główna wygrana we wtorek nie padła w żadnym z krajów biorących udział w tej zabawie.

W tym roku to już kolejna, wysoka wygrana w grach losowych zanotowana na terenie województwa lubelskiego. W sierpniu jedna z dwóch wygranych drugiego stopnia w Eurojackpot padła w kolekturze przy ul. Turystycznej 1 w Lublinie. Zwycięzca zgarnął wtedy ponad 1,1 mln zł. Z kolei w zeszłym miesiącu w Tomaszowie Lubelskim za "szóstkę" właściciel szczęśliwego kuponu otrzymał ponad 8,6 mln zł.

Najwyższą wygraną na Lubelszczyźnie zanotowano natomiast 3,5 roku temu w lubelskiej Stokrotce przy ul. Kunickiego 141. Grający w Lotto puścił los za 4 zł na chybił-trafił i wzbogacił się o prawie 24 mln zł.