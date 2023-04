Przesyłka z Hiszpanii wzbudziła podejrzenia. Miała trafić do Puław

Jedna z paczek, która do naszego kraju dotarła z Hiszpanii, wzbudziła podejrzenia służb. Po jej sprawdzeniu okazało się, że wewnątrz znajduje się kilkaset gramów suszu marihuany. Towar został przejęty przez policję. Kryminalni postanowili dotrzeć do adresata, mieszkańca Puław. Kilka dni temu mundurowi zapukali do jego mieszkania. W trakcie przeszukania lokalu znaleźli kolejne porcje narkotyków. Łącznie z tym, co było w przesyłce - 700 gramów.

W czwartek Sąd Rejonowy w Puławach na wniosek policji i prokuratury zdecydował o aresztowaniu podejrzanego 25-latka na 3 miesiące. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających kodeks karny przewiduje do 10 lat więzienia. Delikwent odpowie również za nabywanie narkotyków na terenie Unii Europejskiej, za co grozi minimum 3 lata pozbawienia wolności.