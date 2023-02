Puławscy seniorzy dostaną teleopaski. Mogą ratować życie

Jesienią 2022 roku miasto Puławy rozpoczęło program skierowany do mieszkańców w wieku powyżej 65 lat. W jego ramach, dzięki rządowej dotacji, zakupiono sto elektronicznych teleopasek. Urządzenia trafiły do osób samotnych, które zostały wytypowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Opaski posiadają detektor upadku, który w razie np. utraty przytomności przez seniora, wysyła automatycznie sygnał alarmowy do całodobowego centrum wsparcia. Jego pracownicy z kolei w razie potrzeby mogą skierować na miejsce pogotowie lub powiadomić bliskich poszkodowanego. Urządzenia na bieżąco monitorują także puls, mają wbudowany lokalizator GPS (pomaga w przypadku zgubienia się), a także przycisk SOS. Ten ostatni, podobnie jak detektor upadku, wysyła sygnał do centrum, które podejmuje interwencję.

- W tym roku w teleopaski chcemy wyposażyć kolejnych stu seniorów. Tym razem nie będziemy ich jednak typowali samodzielnie. Ogłosimy rekrutację, by zainteresowani sami zgłosili nam zapotrzebowanie na takie urządzenia - mówi Beata Wagner, dyrektor MOPS-u w Puławach. - Premiowane będą oczywiście osoby samotne, których rodzina mieszka poza miastem - dodaje.

Opaski mają jeszcze jedną, dość istotną funkcję - czujnik, który widzi, kiedy opaska jest założona, a kiedy nie. Dzięki temu tym seniorom, którzy ściągną urządzenie i nie będą z niego korzystać, miasto będzie mogło je odebrać, by przekazać innym. Dostawy teleopasek możemy spodziewać się wiosną. Wcześniej na konto miasta powinna dotrzeć obiecana, rządowa dotacja na ten cel.

Program osłonowy dla seniorów w wieku 65+ zakłada również bezpłatne usługi opiekuńcze wykonywane raz w tygodniu przez wolontariuszy - uczniów szkół średnich. W zeszłym roku z takiej formy pomocy skorzystało 7 starszych puławian, którzy mogli liczyć np. na pomoc w zakupach, gotowaniu, sprzątaniu, czy wyprowadzaniu psa. Ważny jest także zwyczajny kontakt, rozmowa, czy wspólny spacer.

Koszt całego przedsięwzięcia na ten rok szacowany jest na ok. 120 tys. zł, z czego ok. 100 tys. zł to środki z budżetu centralnego, a pozostała suma to wkład własny Puław. Co ważne, osoby zainteresowane korzystaniem z opaski, jak i wolontariatu - już teraz mogą składać na nie zapotrzebowanie. Wystarczy zadzwonić do MOPS-u pod numer 81 458 62 01.