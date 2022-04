Puławy: W tych miejscach będą mieć oko na uczniów

Planowana wymiana sprzętu to efekt inicjatywy dyrekcji SP nr 11 im. H. Sienkiewicza. Wniosek o modernizację był związany z problemami technicznymi, z którymi borykały się stare, kilkunastoletnie już kamery zamontowane wewnątrz oraz na zewnątrz szkoły.

– Nasz monitoring ma już swoje lata, w związku z czym niestety coraz częściej ulega awarii. Regularnie słyszymy o tym, że jakaś kamera nie działa. Informatycy z Centrum Usług Wspólnych starają się utrzymać te urządzenia w jak najlepszej kondycji, ale z uwagi na ich wiek, nie jest to łatwe. Dlatego postanowiliśmy zwrócić się do CUW, a ten złożył wniosek do Urzędu Miasta o modernizację naszego monitoringu – tłumaczy Monika Mocarska, dyrektor SP nr 11.

Prośba zostanie spełniona. W tegorocznym budżecie na ten cel zabezpieczono 115 tys. zł. Środki te mają pozwolić na kompleksową wymianę monitoringu, gdzie trafi 40 kamer, a także w sąsiednim MP nr 3, których będzie strzegło pięć takich urządzeń.

To nie jedyne potrzeby największej puławskiej podstawówki. W planach jest także pozyskiwanie kolejnych tablic multimedialnych oraz monitorów. Urządzenia tego typu znajdują się już w większości sal. Docelowo mają być we wszystkich.