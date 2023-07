Puławy odetchną. 38-latka aresztowana za znęcanie, groźby i nękanie

0 A A

Zatrzymanej 38-latce grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Za kratkami na pewno spędzi 3 miesiące. Została tymczasowo aresztowana. (zdjęcie ilustracyjne) (fot. policja)

To trwało długo, a zachowanie mieszkanki Puław mocno dało się we znaki mieszkańcom miasta. I choć początkowo po każdej interwencji kobieta wychodziła na wolność, to ostatecznie, dzięki zeznaniom pokrzywdzonych, udało się jej przedstawić poważne zarzuty. Trafi za kratki.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować