Puławy. Policjanci otworzyli drzwi "Zachęcamy do wstąpienia"

Za nami policyjne Dni Otwarte. Było to pierwsze tego rodzaju wydarzenie organizowane przez puławskich funkcjonariuszy, którzy chcieli w ten sposób przybliżyć swoją pracy i zachęcić do związania z nim swojej zawodowej przyszłości.

- Prezentowaliśmy sprzęt, którym posługujemy się na co dzień, w tym broń, samochody i motocykle. Na odwiedzających czekali policjantami z różnych wydziałów m.in. technik kryminalistyki, który demonstrował jak zabezpiecza się ślady. Młodzież miała okazję do samodzielnego zdejmowania odcisków linii papilarnych - opowiada kom. Ewa Rejn-Kozak, rzecznik KPP, z którą rozmawialiśmy tuż po zakończeniu wydarzenia.

Na gości czekały również specjalne gogle imitujące zaburzenia postrzeganie otoczenia po zażyciu substancji odurzających: alkoholu i narkotyków.

W komendzie wyświetlano również spoty reklamujące pracę w policji. - Zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi. Jeśli ktoś szuka pracy ciekawej, pełnej wyzwań, dającej możliwości rozwoju i zdobywania nowych umiejętności, to jest to praca dla niego - zapewnia pani rzecznik.

Komendę odwiedzili uczniowie z ZS nr 3 im. M. Dąbrowskiej, LO i Szkoły Społecznej im. Ch. P. Aignera, ZSO nr 2 im. F. D. Kniaźnina oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w Puławach. Część z nich przyznała, że zamierza związać swoją przyszłość z policją lub innymi służbami mundurowymi.