Puławy. Wymienią asfalt i kostkę. Dwie ulice do remontu

Tych dwóch zadań nie ma jeszcze w tegorocznym budżecie, ale wiemy już, że zostaną wykonane. Urzędnicy nie wpisali ich do uchwały budżetowej, oczekując na przyznanie rządowej dotacji. Pieniądze wpłynęły w tym tygodniu, co po zabezpieczeniu środków, otworzy możliwość ogłoszenia przetargów.

Jak mówi Michał Adach z Zarządu Dróg Miejskich, przygotowania już się rozpoczęły, więc przetargi powinny zostać ogłoszone najpóźniej w marcu.

Co dokładnie się zmieni?

Dotacja na przebudowę ul. Kaniowczyków wyniosła ponad 1,3 mln zł, a całe zadanie powinno kosztować ok. 2,6 mln zł. Suma ta wystarczy na wymianę ok. 450 metrów asfaltowej nawierzchni ulicy od skrzyżowania z ul. Słowackiego do garaży za Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 im KEN. Zaplanowano również przebudowę miejsc parkingowych, wymianę oświetlenia na LED, nowe nasadzenia oraz wyniesienie trzech przejść dla pieszych.

Kolejna dotacja wynosi blisko 1,7 mln zł, przy szacowanej wartości całego zadania na poziomie 3,4 mln zł. To środki na przebudowę całej, 407-metrowej ulicy Kościuszki. Stara kostka brukowa ustąpi miejsca nowej, a na latarniach zawisną energooszczędne lampy. Miasto zainwestuje również w uspokojenie ruchu, do czego ma się przyczynić wyniesienie skrzyżowań z ulicami Dąbrowskiego i Sowińskiego wraz z przejściami dla pieszych.

Te jedyne kompleksowe remonty miejskich dróg planowane w tym roku. Oprócz nich, miejska infrastruktura drogowa wzbogaci się jeszcze o nowy odcinek drogi prowadzącej do hospicjum. W tegorocznych planach jest także przygotowanie projektu i przetarg na budowę kilku ulic (łącznie ok. 1,2 km) prowadzących do terenów inwestycyjnych na os. Wólka Profecka.