Puławy za Świdnikiem, a przed Łęczną. W czym? Ranking

Kierowca skody w areszcie. Po wypadku próbował uciekać

Najbliższe dwa miesiące za kratkami spędzi 57-latek z gminy Końskowola, który we wtorek doprowadził do wypadku w Starym Pożogu. Sprawca miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Na skutek zderzenia kierująca innym pojazdem trafiła do szpitala.