Remonty ważnych ulic bliżej finiszu

Przebudowa wymienionych ulic to największe drogowe inwestycje miasta Puławy w tym roku. Na 450 metrowym odcinku ul. Kaniowczyków (od skrzyżowania ze Słowackiego do garaży za ZSO nr 1) drogowcy kładą nową, asfaltową nawierzchnię. Pojawiły się również chodniki i zatoki parkingowe. Całość uzupełnią nasadzenia zieleni oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne. Na miejscu, zwłaszcza przy Słowackiego, kierowcy mogą spodziewać się tymczasowych utrudnień wynikających z obecności ciężkich pojazdów.

Według pracowników puławskiego PRD, które wspólnie z Wod-Gazem, odpowiada za to zadanie, prace powinny zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Z uwagi na nieplanowane pierwotnie roboty dodatkowe, najpewniej będzie to końcówka miesiąca, a nie połowa, jak wynika z początkowego harmonogramu. Koszt przebudowy wyniesie ok. 2,3 mln zł. Połowę tej sumy pokryje dotacja z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych.

Sporo dzieje się także na ul. Kościuszki, która w większości została już przebudowana. Z ponad 400 metrów, do ukończenia pozostał jeszcze ostatni, ok. 70-metrowy odcinek przy blokach niedaleko skrzyżowania z ul. Kruka Heindreicha. Pozostała część drogi, od wjazdu z ul. Bema, jest gotowa. Ułożono nową nawierzchnię z betonowej kostki, chodniki, zatoki parkingowe, powstało również kilka wyniesionych skrzyżowań. Jak mówią drogowcy - zakończenie prac możliwe jest w pierwszej połowie listopada. Koszt to ponad 2,5 mln zł. Za połowę tej sumy płaci RFDL.