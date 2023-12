Ruszają zapisy do ogólnopolskiego festiwalu kolęd

To jedna z największych imprez tego rodzaju w Polsce. W tym roku festiwal, który ściąga do Puław muzyków z całego kraju, odbędzie się już po raz 29. Organizatorzy zachęcają do udziału osoby w każdym wieku - od przedszkolaków po seniorów. Warunkiem jest odpowiedni repertuar, czyli przygotowanie jednego utwory zawierającego treści dotyczące Bożego Narodzenia. Zgłoszenia będą przyjmowane do północy, 27 grudnia.

Przesłuchania uczestników z powiatu puławskiego odbędą się stacjonarnie 9 i 10 stycznia. Pozostali artyści proszeni są o wysłanie do POK-u nagrania swojego występu w formie pliku wideo lub linku do materiału umieszczonego w sieci. Wideo, jak przypominają pracownicy Domu Chemika, powinno być podpisane, kadrowane poziomo oraz przygotowane bez montażu i cyfrowej obróbki (dotyczy to również dodawania napisów).

Najlepsi wykonawcy wybrani przez jury otrzymają zaproszenia do udziału w finale festiwalu, który odbędzie się w niedzielę, 21 stycznia w sali widowiskowej Puławskiego Ośrodka Kultury przy placu Chopina. W poprzedniej edycji Grand Prix otrzymał chór Camerata Varsovia z Warszawy, który w finale niestety nie wystąpił. Dodatkowe informacje dotyczące wydarzenia można uzyskać dzwoniąc pod 81 458 67 26 lub 29.