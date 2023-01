Sąd zdecydował: 57-latek trafił do aresztu

Do zdarzenia doszło we wtorek, 10 stycznia tego roku w Starym Pożogu, na drodze powiatowej z Końskowoli do Celejowa.

­– Kiedy kierujący Skodą mężczyzna poruszał się w kierunku Końskowoli, w pewnym momencie zjechał na lewy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z jadącym prawidłowo, z naprzeciwka samochodem marki KIA. Bezpośrednio po zdarzeniu, kierujący Skodą, po wydostaniu się ze swojego pojazdu próbował zbiec z miejsca wypadku, ale został zatrzymany przez innego kierującego – informuje komisarz Ewa Rejn – Kozak.

Do szpitala trafiła zarówno kierująca Kią, 57-letnia mieszkanka gminy Wąwolnica, jak i 57-latek ze Skody.

– Kobieta była trzeźwa. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że posiada dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu – dodaje pani komisarz. – Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował wobec 57-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na dwa miesiące.

Mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach tzw. recydywy ponieważ przebywał już w więzieniu za takie samo przestępstwo.