Mobilna sauna ponownie nad zalewem. To nie koniec nowości

W tym roku nad janowickim zalewie pojawiło się kilka nowości. Zniknęły opłaty za wstęp, rozebrano część chodnika i poszerzono plażę, a w trakcie letnich weekendów na miejscu organizowano koncerty, dyskoteki i strażackie pokazy. Mimo tego, że wodny sezon został już zakończony, to nie koniec pomysłów nowego dzierżawcy rekreacyjnego terenu na zachodnim skraju gminy Janowiec.

– Zastanawiamy się nad budową sauny dla osób odwiedzających zalew. Zanim podejmiemy decyzję, sprawdzamy poziom zainteresowania taką atrakcją. Stąd wypożyczona mobilna sauna, która po raz pierwszy pojawiła się u nas w poprzedni weekend i będzie dostępna także w ten najbliższy – tłumaczy zarządzająca zalewem, Marta Chmielnicka.

Sesja 3 razy 15 minut kosztuje 20 zł. Mobilna sauna mieści maksymalnie 6 osób. Zainteresowani, przed przyjazdem na miejsce, powinni zadzwonić pod 602 636 009 i umówić się na konkretną godzinę. Decyzji o tym, czy saunowych weekendów będzie więcej, jeszcze nie podjęto. Wiele będzie zależało od frekwencji.

To jednak nie koniec zalewowych nowości. W trakcie przygotowań jest rozbudowa części gastronomicznej, gdzie docelowo znajdzie się kontenerowy pawilon oraz nowy ogródek ze stolikami pod zadaszeniem. Niewykluczone, że w przyszłości, nowy obiekt zostanie rozbudowany o piec do pizzy, co rozszerzy oferowane na miejscu menu.