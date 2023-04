Setka obywatelskich pomysłów wdrożona. Pora na kolejne

W Puławach budżet obywatelski znany jest już od 10 lat. Pierwszy nabór projektów i głosowanie (tylko na papierze) odbyło się już w 2013 roku. Suma jaką miasto wygospodarowywało na zadania od początku była dość wysoka. Zaczęło się od 1 mln zł, rok później było to 1,7 mln zł, a pod koniec dekady na projekty puławian w puli czekało już 2,2 mln zł. W roku 2020 z konsultacji tymczasowo zrezygnowano, a po ich wznowieniu finansowanie BO samorządowcy zredukowali do zaledwie 0,5 mln zł.

Przez ostatnie lata w całym mieście wykonano równe 100 projektów obywatelskich. Wśród nich choćby parking przy MP nr 3 na Niwie, tężnię solankową, mural na Ratuszu, oświetlenie al. Tysiąclecia P.P., wiatę z ładowarkami do telefonów komórkowych, poidełka, grill w porcie, leżaki, zestawy naprawcze dla rowerów, przejścia dla pieszych z czujnikami ruchu, darmową sterylizację zwierząt, zabawki dla placów zabaw i wiele innych. Zdarzało się również, że projekty zgłaszane do BO, które nie wygrywały, były wykonywane w przyszłości. Tak stało się z puławskim skateparkiem, zagospodarowaniem miejskich błoni, czy skwerem przy Legionu Puławskiego.

Puławski BO miał też swoje ciemniejsze strony. W 2019 roku radni nie dopuścili do głosowania projektów spełniających formalne kryteria tylko dlatego, że kolidowały one z planami wpływowego środowiska reprezentującego kombatantów (ŚZŻ AK). Związek ten dążył do budowy pomnika majora Mariana Bernaciaka w miejscu zwolnionym po usuniętym monumencie "Wspólnych walk". W tym samym miejscu część mieszkańców miasta proponowała trójwymiarowy napis "Puławy". Pomysł ten z powodów politycznych został jednak skreślony.

Jaka będzie najnowsza edycja BO - przekonamy się w ciągu najbliższych miesięcy. Piątego maja aktywowana zostanie platforma do składania projektów. Miasto będzie je przyjmować przez miesiąc do piątego czerwca. O tym, które z nich trafią pod głosowanie przekonamy się w drugiej połowie lipca. Głosowanie zaplanowano na początku września. Tydzień po jego zakończeniu podane zostaną wyniki. Na wszystkie zwycięskie projekty czeka wspomniane 500 tys. zł.

- W tym roku z okazji jubileuszu, przygotowujemy dla naszych mieszkańców spotkania promujące budżet obywatelski, akcje zachęcające do udziału w konsultacjach oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami - zapowiada Ewelina Borawska z puławskiego magistratu. Jak podkreśla nasza rozmówczyni, BO jest dla ludzi, którzy chcą mieć wpływ na swoje otoczenie, by móc je kształtować i udoskonalać.