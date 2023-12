Setki paczek z darami dla Polaków za granicą

Ziemie zachodniej Ukrainy historycznie zamieszkiwane były m.in. przez Polaków. Ilu naszych rodaków zamieszkuje cały ten kraj - tego nie wiemy. Według spisu sprzed 20 lat było to ok. 145 tys. osób, ale dzisiaj liczba ta najpewniej jest zacznie niższa. Najwięcej statystycznie jest ich w Żytomierszczyźnie oraz we Lwowie. Osobom wyznania katolickiego, którzy często pamiętają jeszcze język swoich dziadków, na wschodzie nie żyje się łatwo. I nie chodzi tylko o toczącą się wojnę.

Ukraińskie państwo jeszcze przed rosyjską agresją nie należało do najbogatszych, a poziom życia obywateli, szczególnie na prowincji, należy do najniższych na kontynencie. Dlatego tak ważne są coroczne zbiórki i akcje charytatywne, których celem jest pomoc rodzinom ze wschodu deklarującym się jako Polacy.

Jedną z takich akcji "Polacy-Rodakom" w Puławach koordynuje lokalne stowarzyszenie "Przeszłość-Przyszłości". W tym roku m.in. dzięki wsparciu szkół z kilku powiatów oraz bogatych sponsorów (Zakłady Azotowe, Lasy Państwowe) udało im się przygotować ok. 550 paczek z artykułami spożywczymi, słodyczami, maskotkami, polskimi książkami i laurkami od polskich dzieci. W każdej paczce znalazł się również opłatek.

Połowa zebranych darów w ostatnią niedzielę wyjechała z Puław do Kamieńca Podolskiego. Pozostałe paczki w piątek, 15 grudnia, pojadą w podróż do ukraińskiego Latyczowa i okolic. Ich rozdziałem polskim rodzinom na miejscu zajmą się katolickie parafie oraz Domy Polskie.

Zbiórki organizowano nie tylko w powiecie puławskim, ale także w ryckim, lubartowskim, opolskim, świdnickim, kraśnickim i parczewskim. Podczas podsumowania charytatywnej inicjatywy, w Pałacu Czartoryskich w Puławach dla zgromadzonych wystąpiły dzieci z SP nr 4 im. M. Kopernika w Puławach oraz piosenkarka Jadwiga Malinowska.

Wszystkim osobom, które wspierają Polaków na Ukrainie podziękował Andrzej Duda. - Dziękuję za wspaniałą pracę oraz życzę wytrwałości, niegasnącej inspiracji i wielu sukcesów w kolejnych latach działalności - napisał prezydent RP.