Siostry Benedyktynki mają windę i nowy samochód. Wszystko dla podopiecznych

Ośrodek prowadzony przez siostry zakończył dwie inwestycje, które z pewnością ułatwią opiekę nad dziećmi. W budynku przy Kowalskiego działa już nowy dźwig osobowy. Montaż windy był możliwy dzięki dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na projekt zatytułowany "Windą do Nieba" siostry Benedyktynki pozyskały 150 tys. zł.

To nie wszystko. Placówka kupiła również nowe auto, busa renault traffic, który jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Na ten cel PFRON przeznaczył 120 tys. zł, a kolejne ponad 42 tys. zł dołożyła fundacja "Benedyktyński Zakątek". To pieniądze, które udało się zebrać darczyńcom w ramach przedświątecznych kiermaszy, indywidualnych darowizn, zbiórek urodzinowych oraz szeregu charytatywnych akcji, jak choćby "Anioły Dobroci", czy "Niebieski Bieg z Aniołem".