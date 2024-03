Śmiertelny wypadek na S12. Policja szuka świadków

Do zdarzenia doszło ok. godz. 18:40 na jednojezdniowym odcinku obwodnicy Puław, drodze S12. Z relacji świadków wynika, że kierujący ciążarowym Dafem 49-latek z powiatu chełmskiego jechał od strony Radomia w kierunku Lublina. W przeciwną stronę jechały dwie osobówki: ford i volkswagen. Pierwszą kierował 66-latek, a drugą 21-latka, oboje z powiatu radomskiego. Na wysokości Janowa w gminie wiejskiej Puławy, wszystkie trzy pojazdy ucierpiały na skutek wypadku i wylądowały w rowie.

Kierowcę forda w ciężkim stanie zabrano do szpitala. Trafiła tam również dwójka pozostałych kierowców oraz jeden pasażer, łącznie cztery osoby. W nocy z poniedziałku na wtorek ciężko ranny mężczyzna z powiatu radomskiego zmarł. Zgodnie z decyzją prokuratora jego ciało zabezpieczono do badań sekcyjnych. Pozostali poszkodowani doznali ogólnych potłuczeń. Kobieta kierująca VW i 49-latek z cysterny (pustej) byli trzeźwi.

Jaki przebieg miał poniedziałkowy wypadek z S12 - nie wiadomo. Policja zaapelowała do kierowców, którzy tego dnia, pomiędzy godz. 18:0 i 19:00 jechali wskazaną trasą, widzieli wypadek lub posiadają nagrania z kamer samochodowych, które go zarejestrowały - proszeni są o pomoc. Wszyscy, którzy chcą wesprzeć mundurowych mogą dzwonić pod nr 47 812 32 10, 812 32 90 lub zgłaszać się osobiście do komendy powiatowej przy ul. Wojska Polskiego 6 w Puławach.